Forza e coraggio, Sarri. Tanto più chiede, tanto più gli viene tolto. Tanto più aspetta acquisti, tanto più arrivano cessioni. Tanto più vuole «giocatori importanti» e a sua immagine tanto più si trattano giovani in antitesi, scommesse o in attesa della legittimazione. Sembra il gioco dei contrari. Il miglioramento per adesso è deprimento. Dopo Taty, partito prima del Napoli, c’è Guendouzi in uscita , in partenza prima della Fiorentina. Lotito chiede 30 milioni, bastano 25 con bonus facili. Il francese ieri nel primo pomeriggio era negli uffici di Formello a discutere del passaggio al Fenerbahçe, ha detto chiaro e tondo che vuole partire, poco dopo è andato in campo per la rifinitura. Sarri si trova a preparare la seconda partita in quattro giorni senza centravanti , perché Noslin è squalificato e non ce ne sono altri, con Guendouzi quasi venduto, con la testa altrove, con Pedro falso 9 a 38 anni e mezzo o Cancellieri. Senza acquisti pronti, con operazioni in chiusura o in corso: quella per Petar Ratkov , centravanti del Salisburgo alto 1,93, quella per Maldini dell’Atalanta, jolly offensivo, e Fabbian del Bologna, trequartista e mezzala. Tutti nomi che non fanno parte del catalogo di Mau, neppure sosia degli identikit che ha indicato: Raspadori, per quanto difficilmente raggiungibile, Loftus-Cheek e Insigne.

Lo sforzo di Sarri

Le distanze di mercato restano abissali, da inconciliabilità profonda, tra Mau e la Lazio, almeno stando ai movimenti attuali. Sarri farà un bilancio a fine mercato, intanto deve pensare al campo, a salvare l’onore della squadra, anche capra e cavoli. Prepara ogni partita soffrendo, è esercizio quotidiano. Sa giocare al gioco duro, lo dimostra costantemente, ma ostacoli e difficoltà stanno diventando insormontabili. La zona Europa s’allontana, le zone calde non sono così distanti. Dopo il ko netto col Napoli arriva una Fiorentina affamata e servirà una prova di forza. L’assenza di Marusic, squalificato, è pesante. Toccherà a Lazzari e Pellegrini sulle fasce. Gila e Romagnoli centrali. Guendouzi ieri era pronosticato in campo da uomo-mercato, oggi chissà. Cataldi regista. Basic, vicino al rinnovo, a sinistra. Isaksen può ripartire titolare a destra. Pedro e Cancellieri sono in ballottaggio da finti centravanti. Il secondo ora è in pole. Zaccagni sarà al suo posto.

La Lazio e la scommessa Ratkov

La Lazio non vince dal match di Parma, era il 13 dicembre. Poi i pareggi con Cremonese e Udinese, il ko col Napoli. Nelle ultime tre partite si sono contati tre tiri nello specchio: due con la Cremonese, uno con l’Udinese, nessuno col Napoli. E’ la lacuna della Lazio, un’imperfezione che Sarri non riesce a risolvere. Sarà ancora più evidente stasera considerando l’emergenza “attacco”. Il gol in casa manca da due partite, Cremonese e Napoli, è dal gennaio-febbraio 1989 che non si verificano tre partite di fila senza gol in campionato, c’era Materazzi in panchina. La scommessa della Lazio è Ratkov, si aggiungerà a Noslin e Dia. Sarri sperava in Raspadori o quantomeno in un centravanti con caratteristiche simili per provare a ricostruire il gioco (con l’arrivo di una mezzala di qualità) che porta il suo marchio. Torniamo al gioco degli opposti. Si è scelto Sarri, per tutto quello che è successo in estate e non sta succendo a gennaio forse serviva l’esatto contrario.