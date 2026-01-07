Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: la scelta su Guendouzi

Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla sfida con i viola
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri ha scelto i calciatori con i quali affronterà la Fiorentina, nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato. Il tecnico biancoceleste si ritroverà nuovamente a fare i conti con l'emergenza, dovendo rinunciare a Noslin e Guendouzi (fermati dal giudice sportivo dopo le espulsioni con il Napoli) oltre che a Dia e Dele Bashiru (in Coppa d'Africa). C'era grande attesa per la scelta su Guendouzi, ad un passo dalla cessione al Fenerbahce. Sarri ha deciso di inserire il nome del francese nell'elenco dei convocati.

Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro la Fiorentina (ore 20:45). Ecco l'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.

 

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, Guendouzi ai saluti: c'è l'accordo con il FenerbahceDove vedere Lazio-Fiorentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS