Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: la scelta su Guendouzi

Maurizio Sarri ha scelto i calciatori con i quali affronterà la Fiorentina, nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato. Il tecnico biancoceleste si ritroverà nuovamente a fare i conti con l'emergenza, dovendo rinunciare a Noslin e Marusic (fermati dal giudice sportivo dopo le espulsioni con il Napoli) oltre che a Dia e Dele Bashiru (in Coppa d'Africa). C'era grande attesa per la scelta su Guendouzi, ad un passo dalla cessione al Fenerbahce. Sarri ha deciso di inserire il nome del francese nell'elenco dei convocati.