Ratkov a Fiumicino per firmare con la Lazio, un tifoso gli urla: "Forza Roma". Lui la prende così...

ROMA - La Lazio ha definito il colpo in attacco: Lotito ha chiuso per Raktov , proveniente dal Salisburgo, arrivato dopo la cessione di Taty Castellanos al West Ham United. L'operazione si è velocemente concretizzata e già in serata il giovane attaccante è atterrato all’aeroporto di Fiumicino per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in biancoceleste.

Lo sfottò di un tifoso della Roma

L’arrivo del giocatore è stato sicuramente particolare. Appena messo piede nel terminal, Raktov è stato accolto da un episodio che racconta perfettamente il clima della Capitale e la storica rivalità cittadina. Un tifoso della Roma, presente in aeroporto, ha infatti iniziato a urlargli un provocatorio “Forza Roma!” nel tentativo di metterlo in difficoltà o strappargli una reazione. Il giocatore, però, ha mantenuto assoluta calma: nessun gesto, nessuna parola, solo un cenno di indifferenza prima di proseguire dritto verso l’uscita. Un impatto particolare con la città e con il calcio romano, che conferma ancora una volta quanto la rivalità tra Roma e Lazio sia parte viva del quotidiano, andando ben oltre i confini del campo.