Sarri: "Ho un po' di giramento per l'arbitraggio. Non è per fare polemica, ma non conosco Ratkov..."

ROMA - Né vincitori né vinti all’Olimpico: Lazio e Fiorentina chiudono sul 2-2 , un pareggio che scontenta entrambe. I viola restano impantanati in zona retrocessione, mentre i biancocelesti vedono allontanarsi ulteriormente il treno europeo. Un risultato che lascia a tutte e due le squadre la sensazione di aver sprecato una grande occasione. E tra polemiche, rigori non dati e quelli segnati, Maurizio Sarri ha commentato amaro : "Nel primo tempo abbiamo giocato a un livello davvero alto: abbiamo creato molte occasioni e chiudere sullo 0-0 è stato un peccato. Nella ripresa abbiamo avuto meno energie e, in questo momento, gli episodi non stanno girando dalla nostra parte. Il rigore non assegnato nel primo tempo, secondo me, grida vendetta. Resta comunque una buona prova della Lazio, soprattutto dopo la brutta partita disputata contro il Napoli".

Sarri e il mercato: la sua ammissione

A Dazn il tecnico della Lazio ha continuato: "I ragazzi sono comprensibilmente frustrati, e anche io ho un po' di giramento per l'arbitraggio. Pensavo di aver visto tutto nel calcio, vista l’età, ma alcune cose continuano a sorprendermi. Detto ciò, non possiamo influire su certi episodi, quindi è inutile sprecare energie. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e migliorare la squadra dal punto di vista tecnico, qualitativo e soprattutto realizzativo, perché anche stasera abbiamo creato tanto. Su Guendouzi ero convinto fosse uno dei sette-otto giocatori su cui costruire il futuro. Ma quando arrivano offerte di quelle dimensioni, per una realtà come la nostra diventa complicato trattenere certi profili, e lo capisco. Per quanto riguarda Ratkov, non lo conosco ancora: non so cosa dire, dovrò imparare a osservarlo, capire pregi e difetti e come inserirlo. Probabilmente la società lo ha seguito più di me".

Sarri e il suo futuro

"A inizio stagione ho detto che sarei rimasto qui a tutti i costi e che avrei sopportato tutto. È successo più di quanto immaginassi. L’unica cosa che mi fa male è pensare al nostro popolo meraviglioso: mi pesa sapere che sarà difficile dargli le soddisfazioni che merita. Se resto? Ho dato la mia parola al popolo laziale, quindi sì, penso proprio di restare. Il mercato non è ancora finito: credo che la società possa ancora intervenire in modo importante".