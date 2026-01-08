Guendouzi saluta la Lazio: le parole emozionanti e l'addio ai tifosi biancocelesti
"Volevo farvi un saluto. Volevo ringraziarvi per tuto l'amore che mi avete dato fin dal primo giorno all'aeroporto, lo ricordo bene. Abbiamo vissuto emozioni forti. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo la felciità". Si apre così un video, pubblicato sui profili social ufficiali della Lazio, in cui Mateo Guendouzi ha dato l'addio ai tifosi biancocelesti. Un video registrato negli spogliatoi, molto probabilmente in seguito alla partita contro la Fiorentina, ultima gara del centrocampista francese con la maglia della Lazio. Il centrocampista si trasferirà in Turchia, al Fenerbahce.
Guendouzi ai tifosi della Lazio: "Meritate le cose più belle del mondo"
"Meritate le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro. Voi meritate davvero qualcosa di grande. In ogni caso, siete davvero nel mio cuore come persone che mi hanno sostenuto nei buoni e nei cattivi momenti". Parole d'amore da parte di Guendouzi nei confronti del popolo biancoceleste, prima di congedarsi: "Non è sempre stato facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero. Ho sempre cercato di fare il mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia perché ve lo meritate. Resterete davvero per sempre nel mio cuore. Forza Lazio sepre. Grazie a tutti". Classe 1999, arrivato alla Lazio nell'estate del 2023, Guendouzi in biancoceleste ha giocato 111 partite, segnando 6 gol e servendo 10 assist.