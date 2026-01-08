Guendouzi saluta la Lazio: le parole emozionanti e l'addio ai tifosi biancocelesti 

Guendouzi ai tifosi della Lazio: "Meritate le cose più belle del mondo"

"Meritate le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro. Voi meritate davvero qualcosa di grande. In ogni caso, siete davvero nel mio cuore come persone che mi hanno sostenuto nei buoni e nei cattivi momenti". Parole d'amore da parte di Guendouzi nei confronti del popolo biancoceleste, prima di congedarsi: "Non è sempre stato facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero. Ho sempre cercato di fare il mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia perché ve lo meritate. Resterete davvero per sempre nel mio cuore. Forza Lazio sepre. Grazie a tutti". Classe 1999, arrivato alla Lazio nell'estate del 2023, Guendouzi in biancoceleste ha giocato 111 partite, segnando 6 gol e servendo 10 assist.