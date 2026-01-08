Lazio, Ratkov è il primo acquisto per Sarri: il comunicato ufficiale
Dopo le visite mediche in mattinata, Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio e primo rinforzo per Sarri in questo mercato di gennaio.
Lazio, Ratkov primo rinforzo per Sarri: è ufficiale. Il comunicato
Questo, infatti, il comunicato del club biancoceleste arrivato dal Salisburgo per circa quattordici milioni di euro: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo".
I numeri di Ratkov
Attaccante centrale ma all'occorrenza anche ala sinistra, è cresciuto nel TSC Bačka Topola per poi passare al Salisburgo per quasi 7 milioni di euro nel 2023. Con il club austriaco ha collezionato ventidue gol in novantanove presenze tra tutte le competizioni. Conta anche tre gettoni con la nazionale serba.