giovedì 8 gennaio 2026
Lazio, Marusic rinnova fino al 2029: il comunicato ufficiale

Il terzino biancoceleste, in Italia del 2017, ha prolungato il suo contratto con il club
Dopo gli acquisti di Ratkov (ufficializzato dal club) e Taylor (prelevato dall'Ajax), la Lazio annuncia anche il rinnovo contrattuale di Adam Marusic. Il terzino biancoceleste,  in scadenza a giugno del 2026, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno del 2028, con opzione per un altro anno (fino al 2029). Marusic, arrivato nella capitale l'estate del 2017, ha collezionato 334 presenze e 15 reti con la maglia della squadra biancoceleste.

Marusic rinnova, il comunicato ufficiale

"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Adam Marusic, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029. Difensore abile nel ricoprire varie posizioni esterne, nel corso dei suoi anni in biancoceleste ha offerto prestazioni positive caratterizzate da uno speciale senso di abnegazione e appartenenza. Con 334 presenze collezionate nell’arco di nove stagioni, coronate da 15 reti e 17 assist, è il calciatore con più apparizioni con l’aquila sul petto dell’attuale rosa. Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di valorizzazione dell’esperienza e del patrimonio tecnico a beneficio dell’intero gruppo biancoceleste, doti imprescindibili per guardare al futuro con rinnovata fiducia".

