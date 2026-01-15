Il derby di De Rossi contro la Lazio: quando il Genoa arriverà all’Olimpico

La 23ª giornata di Serie A ne vale 5. Tanto sarà lungo il weekend a cavallo tra la fine di gennaio e l’alba di febbraio, al via venerdì 30 con l’anticipo delle 20.45 tra Lazio e Genoa: quasi un derby per De Rossi, che torna all’Olimpico contro i biancocelesti per la prima volta nella nuova veste di allenatore dei liguri. Si prosegue sabato 31 con Pisa-Sassuolo alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Cagliari-Verona alle 20.45. Domenica 1 febbraio la consueta sfida delle 12.30 vede il Lecce impegnato a Torino: in gioco importanti punti salvezza. Nel pomeriggio spazio a due derby lombardi: Como-Atalanta e Cremonese-Inter mentre in serata il Parma ospita la Juventus. Si riparte lunedì alle 20.45 con la Roma in trasferta in casa dell’Udinese: assente il grande ex Zaniolo a causa di un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro. Dopo l’ultima finale di Coppa Italia vinta a maggio dal Bologna, il Milan proverà a prendersi una piccola rivincita. Sfida slittata martedì sera al Dall’Ara, così da garantire un prime time in più: in palio punti importanti in ottica Champions.