giovedì 15 gennaio 2026
Il derby di De Rossi contro la Lazio: quando il Genoa arriverà all’Olimpico

Ecco tutti i prossimi impegni dei biancocelesti di Sarri
Giulia Mazzi
3 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La 23ª giornata di Serie A ne vale 5. Tanto sarà lungo il weekend a cavallo tra la fine di gennaio e l’alba di febbraio, al via venerdì 30 con l’anticipo delle 20.45 tra Lazio e Genoa: quasi un derby per De Rossi, che torna all’Olimpico contro i biancocelesti per la prima volta nella nuova veste di allenatore dei liguri. Si prosegue sabato 31 con Pisa-Sassuolo alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Cagliari-Verona alle 20.45. Domenica 1 febbraio la consueta sfida delle 12.30 vede il Lecce impegnato a Torino: in gioco importanti punti salvezza. Nel pomeriggio spazio a due derby lombardi: Como-Atalanta e Cremonese-Inter mentre in serata il Parma ospita la Juventus. Si riparte lunedì alle 20.45 con la Roma in trasferta in casa dell’Udinese: assente il grande ex Zaniolo a causa di un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro. Dopo l’ultima finale di Coppa Italia vinta a maggio dal Bologna, il Milan proverà a prendersi una piccola rivincita. Sfida slittata martedì sera al Dall’Ara, così da garantire un prime time in più: in palio punti importanti in ottica Champions.

Il calendario di Serie A: le partite

Il turno successivo inizia venerdì sera con lo scontro diretto Verona-Pisa. Due partite sabato 7 febbraio, Genoa-Napoli alle 18 e Fiorentina-Torino alle 20.45, mentre domenica all’ora di pranzo appuntamento a tavola sulla via Emilia con Bologna-Parma. A seguire, Lecce-Udinese e Sassuolo-Inter faranno da antipasto al big match di giornata: Juventus-Lazio, con il ritorno di Sarri allo Stadium. In attesa del recupero di Milan-Como, la 24ª giornata si conclude lunedì con un altro derby lombardo, Atalanta-Cremonese alle 18.30, seguito da Roma-Cagliari alle 20.45. A proposito di Coppa Italia, ufficializzati anche date e orari dei quarti di finale, al via mercoledì 4 febbraio alle 21 con Inter-Torino a Monza; il giorno seguente alla stessa ora l’Atalanta ospita la Juventus. Il programma si completa la settimana successiva: martedì 10 alle 21 il Napoli ospita la vincente di Fiorentina-Como (27 gennaio), mercoledì chiude il turno Bologna-Lazio. 

 

 

