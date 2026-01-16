Fabiani e quella battuta di Sarri: "Certo che conosce Ratkov, il suo staff l'ha visionato..."  

Fabiani: "A volte si fa finta di non conoscere i giocatori"

"La stessa cosa la fece con Castellanos e poi ci chiese di prenderlo. Qualche volta si fa finta di non conoscere dei giocatori perché ultimamente ci sono dei gruppetti che ne approfittano per inserirsi, non possono saltare operazioni perché si inseriscono persone, abbiamo avuto la fortuna di lavorare in estremo silenzio su questi due giocatori". Ha aggiunto Fabiani, proseguendo: "Ratkov è stato visionato dallo staff tecnico del mister, quella sul fatto di non conoscere il calciatore era solo un battuta, ma noi sappiamo perfettamente che lo conosceva al 100%. E' un modo per stimolare il calciatore". "Caso" chiuso, dunque: "Il tecnico è un amante del calcio, vede tutte le partite e avrà sicuramente visto anche quella del Salisburgo con il Bologna. Riportiamo tutto sui giusti binari, altrimenti il ragazzo pensa di essere in un posto sbagliato. Mi auguro che Ratkov possa fare più di ciò che ha fatto Castellanos". Infine, un commento su Taylor: "Ha caratteristiche che rispondono a quello che chiede il tecnico, si farà apprezzare per le sue qualità".