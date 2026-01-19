La Lazio, Lotito e la regola dell’anno zero

Nella Lazio si continua a parlare di modernità, ma è un concetto astratto che emerge solo nei discorsi di Lotito e Fabiani. L’unica certezza è che il club fatica a gestire un ricambio generazionale cominciato nel 2023: ogni stagione promette un nuovo inizio e finisce per somigliare alla precedente. L’anno zero non è più una fase: rischia di diventare una condizione permanente. I messaggi di Sarri sono un invito a