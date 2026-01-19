La Lazio, Lotito e la regola dell’anno zero

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Nella Lazio si continua a parlare di modernità, ma è un concetto astratto che emerge solo nei discorsi di Lotito e Fabiani. L’unica certezza è che il club fatica a gestire un ricambio generazionale cominciato nel 2023: ogni stagione promette un nuovo inizio e finisce per somigliare alla precedente. L’anno zero non è più una fase: rischia di diventare una condizione permanente. I messaggi di Sarri sono un invito a
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS