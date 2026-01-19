Lazio-Como, i convocati di Sarri: rientra subito Dele-Bashiru, fuori Vecino
La Lazio sarà protagonista nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. All'Olimpico i biancocelesti ospiteranno il Como di Fabregas. Il club ha pubblicato la lista dei convocati di Maurizio Sarri. Torna subito a disposizione Dele-Bashiru, rientrato dopo l'avventura in Coppa d'Africa con la Nigeria.
I convocati di Sarri per Lazio-Como
Non è presente nella lista dei convocati invece Matias Vecino. In seguito, tutti i calciatori a disposizione di Sarri per Lazio-Como.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.