lunedì 19 gennaio 2026
Lazio-Como, i convocati di Sarri: rientra subito Dele-Bashiru, fuori Vecino

Il centrocampista subito a disposizione dopo la Coppa d'Africa. Assente l'uruguaiano
La Lazio sarà protagonista nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. All'Olimpico i biancocelesti ospiteranno il Como di Fabregas. Il club ha pubblicato la lista dei convocati di Maurizio Sarri. Torna subito a disposizione Dele-Bashiru, rientrato dopo l'avventura in Coppa d'Africa con la Nigeria.

I convocati di Sarri per Lazio-Como

Non è presente nella lista dei convocati invece Matias Vecino. In seguito, tutti i calciatori a disposizione di Sarri per Lazio-Como.


Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

