mercoledì 21 gennaio 2026
Caicedo e il messaggio che preoccupa i tifosi della Lazio: "Ragazzi, qua se ne vanno via tutti"

Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi, può salutare anche Romagnoli: ecco lo sfogo social dell'ex attaccante biancoceleste
1 min
La rivoluzione della Lazio di Claudio Lotito preoccupa anche ex calciatori biancocelesti come Felipe Caicedo, attaccante capace di collezionare 33 gol e 15 assist in 139 apparizioni all'ombra dell'Olimpico. Dopo Guendouzi e Castellanos, infatti, è in bilico anche il futuro di Alessio Romagnoli alla corte di Maurizio Sarri.

L'ex Caicedo preoccupato per la Lazio: "Se ne vanno tutti..."

"Se ne vanno tutti, sono preoccupato ragazzi", così Felipe Caicedo sui suoi canali social ufficiali, mandando un abbraccio virtuale ai tifosi biancocelesti, a due giorni dal pesante ko interno con il Como di Cesc Fabregas. Un post che ha alimentato la delusione e la rabbia del popolo laziale su X, pur richiamando alcuni momenti amarcord con l'ex attaccante della nazionale dell'Ecuador.

 

