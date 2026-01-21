Caicedo e il messaggio che preoccupa i tifosi della Lazio: "Ragazzi, qua se ne vanno via tutti"

La rivoluzione della Lazio di Claudio Lotito preoccupa anche ex calciatori biancocelesti come Felipe Caicedo, attaccante capace di collezionare 33 gol e 15 assist in 139 apparizioni all'ombra dell'Olimpico. Dopo Guendouzi e Castellanos, infatti, è in bilico anche il futuro di Alessio Romagnoli alla corte di Maurizio Sarri.