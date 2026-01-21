Rambaudi asfalta Lotito: "È tutto assurdo, non solo Romagnoli. La Lazio la sta..."

Momento particolare in casa Lazio tra cessioni, mercato fermo e risultati negativi in campo. A Radiosei, l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi , ha attaccato il presidente Lotito e non solo: "La cessione di Romagnoli? In questo momento è tutto assurdo. Ci sono delle problematiche, ok, ma questo è smantellare. Attenzione, si sta agendo troppo in maniera superficiale, non da squadra che vuole tentare di fare il possibile per raggiungere gli obiettivi”, ha dichiarato Rambaudi con toni durissimi.

L'analisi di Rambaudi sulla Lazio

L'ex biancoceleste va oltre il singolo caso Romagnoli e abbraccia l’intero contesto ambientale e tecnico che circonda la squadra. Secondo Rambaudi, le difficoltà societarie e le voci di mercato stanno avendo un impatto diretto sulle prestazioni in campo: "L’atteggiamento piatto visto contro il Como è la conseguenza di tutto questo. Al momento io non credo ci sia tanta differenza tra la Lazio e il Lecce, anche perché l’aspetto mentale conta tanto adesso. Sono molto preoccupato. Sabato voglio vedere se ci sarà una reazione. Qui non c’è logica”. Parole pesanti, che fotografano un ambiente in forte tensione. Nonostante tutto, Rambaudi lancia anche un messaggio alla squadra: “La squadra, anche se non è facile, deve essere brava ad estraniarsi. A Lecce devi vincere”.