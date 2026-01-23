Le parole del ds Vitale sul caos Lazio: "Fossi in Sarri farei una cosa sola..."

"Fossi in Sarri, aspetterei la fine del campionato e poi lascerei , per rimettermi sul mercato". Così Pino Vitale , direttore sportivo di grande esperienza, ha parlato riguardo la situazione in casa Lazio . Lo ha fatto a Maracanà, su TuttoMercatoWeb. "Gli sono state fatte promesse e non sono state mantenute ".

"Cosa fare per Sarri? A Firenze sta arrivando Paratici..."

"In questo momento ha anche parlato tanto e giustamente - dice Vitale su Sarri - Lotito ha venduto prima di comprare". Non solo, il direttore sportivo ha inoltre fatto una suggestione circa il possibile futuro. "Dove andare dopo? A Firenze sta arrivando Paratici, magari potrebbe riprenderlo...". La Lazio sta vivendo un momento di profonda crisi. Oltre al mercato, la società si è resa protagonista condannando l'appello dei tifosi di non acquistare i tagliandi per la sfida contro il Genoa. Vitale, nella stessa intervista, ha parlato anche del Napoli: "La squadra ha avuto i migliori bilanci di tutti. Come società è la più virtuosa. Conte lo stimo molto. Ha sempre fatto giocare pochi giocatori, i procuratori dovrebbero saperlo".