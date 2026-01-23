Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Castellanos pazzo del West Ham: "Voglio il Mondiale, a Londra mi sento a mio agio"

L'ex attaccante della Lazio si è già calato nella sua nuova avventura: "Felice di essermi sbloccato, ora non voglio fermarmi"
4 min
TagsCastellanosWest HamLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

"La Premier League? Mi sentivo pronto. Mi ero allenato e avevo giocato molto nel mio precedente club, la Lazio. Ci è voluto un po' per adattarmi al ritmo della Premier e ai nuovi compagni, ma giocare qui è un sogno che si avvera". Così Taty Castellanos attraverso i canali ufficiali del West Ham dopo le prime settimane in Inghilterra. Castellanos ha poi aggiunto: "Non sono passate neanche tre settimane dal mio arrivo, ma sono successe tantissime cose e ho amato ogni secondo. Segnare il mio primo gol contro il QPR è stato importante per sbloccarmi, spero sia il primo di una lunga serie al London Stadium. Il West Ham è un club davvero ben organizzato, con persone fantastiche che mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo giorno. Conoscere già Guido Rodríguez grazie alla Nazionale mi ha aiutato: condividere lo spogliatoio con un campione del mondo è sempre fantastico. Ho avuto ottime chiacchierate con Nuno Espírito Santo ed è stato bello che mi abbia gettato subito nella mischia".

Castellanos esalta i tifosi del West Ham: "Mi movitvano tantissimo"

Castellanos non ha lesinato parole d'elogio per i suoi nuovi tifosi: "Mi hanno mostrato molto affetto. Il modo in cui sostengono la squadra mi motiva tantissimo. Londra mi piace, mi sento già a mio agio. Fa un po' freddo al momento, ma assomiglia a New York dove ho vissuto quattro anni. Sono arrivati anche la mia ragazza e i miei due cani. Nel tempo libero? Mi piacciono i videogiochi e gli scacchi. Sono piuttosto bravo, non vedo l'ora di sfidare i miei compagni".

Castellanos: "Cresciuto ammirando Messi e Maradona, vorrei andare al Mondiale"

Castellanos si è raccontato partendo dalle origini: "Vengo da Mendoza, ho ricordi bellissimi di quando giocavo a calcio a piedi nudi in strada fino a mezzanotte. Non tifavo una squadra specifica, ma sono cresciuto ammirando Messi e Maradona. Da piccolo mi svegliavo presto per vedere la Premier League: è lì che ho conosciuto il West Ham, guardando Tevez e Mascherano. Essere qui ora, dove hanno giocato loro, è un sogno. Segnare quattro gol al Real Madrid è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. L'esordio in nazionale contro il Cile giocando al fianco di Messi è stato incredibile. Mi piacerebbe andare ai Mondiali in estate per aiutare l'Argentina a difendere il titolo, ma so che tutto passa dalle mie prestazioni qui al club".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Castellanos ko al debutto con il West HamPremier League, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS