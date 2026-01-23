Castellanos pazzo del West Ham: "Voglio il Mondiale, a Londra mi sento a mio agio"

"La Premier League ? Mi sentivo pronto. Mi ero allenato e avevo giocato molto nel mio precedente club, la Lazio . Ci è voluto un po' per adattarmi al ritmo della Premier e ai nuovi compagni, ma giocare qui è un sogno che si avvera". Così Taty Castellanos attraverso i canali ufficiali del West Ham dopo le prime settimane in Inghilterra. Castellanos ha poi aggiunto: "Non sono passate neanche tre settimane dal mio arrivo, ma sono successe tantissime cose e ho amato ogni secondo. Segnare il mio primo gol contro il QPR è stato importante per sbloccarmi, spero sia il primo di una lunga serie al London Stadium . Il West Ham è un club davvero ben organizzato, con persone fantastiche che mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo giorno. Conoscere già Guido Rodríguez grazie alla Nazionale mi ha aiutato: condividere lo spogliatoio con un campione del mondo è sempre fantastico. Ho avuto ottime chiacchierate con Nuno Espírito Santo ed è stato bello che mi abbia gettato subito nella mischia".

Castellanos esalta i tifosi del West Ham: "Mi movitvano tantissimo"

Castellanos non ha lesinato parole d'elogio per i suoi nuovi tifosi: "Mi hanno mostrato molto affetto. Il modo in cui sostengono la squadra mi motiva tantissimo. Londra mi piace, mi sento già a mio agio. Fa un po' freddo al momento, ma assomiglia a New York dove ho vissuto quattro anni. Sono arrivati anche la mia ragazza e i miei due cani. Nel tempo libero? Mi piacciono i videogiochi e gli scacchi. Sono piuttosto bravo, non vedo l'ora di sfidare i miei compagni".

Castellanos: "Cresciuto ammirando Messi e Maradona, vorrei andare al Mondiale"

Castellanos si è raccontato partendo dalle origini: "Vengo da Mendoza, ho ricordi bellissimi di quando giocavo a calcio a piedi nudi in strada fino a mezzanotte. Non tifavo una squadra specifica, ma sono cresciuto ammirando Messi e Maradona. Da piccolo mi svegliavo presto per vedere la Premier League: è lì che ho conosciuto il West Ham, guardando Tevez e Mascherano. Essere qui ora, dove hanno giocato loro, è un sogno. Segnare quattro gol al Real Madrid è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. L'esordio in nazionale contro il Cile giocando al fianco di Messi è stato incredibile. Mi piacerebbe andare ai Mondiali in estate per aiutare l'Argentina a difendere il titolo, ma so che tutto passa dalle mie prestazioni qui al club".