sabato 24 gennaio 2026
Sarri, la secca replica al mercato di Lotito: "Per me Romagnoli è..."

Il tecnico ha parlato prima della delicata sfida contro il Lecce: al centro di tutto il futuro del difensore
1 min
Lazio

Lazio

La Lazio gioca a Lecce con il mercato che continua a tenere banco e una classifica che impone risposte immediate. Una sfida importante per i biancocelesti, chiamati a conquistare punti pesanti dopo una settimana tutt’altro che semplice. Nel pre partita, ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione partendo dal momento della squadra: "La settimana è stata difficile dopo una partita complicata in cui abbiamo perso in maniera netta. Però non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire senza nervosismo ma in maniera lucida".

Sarri e il caso Romagnoli

Tra i temi centrali, inevitabilmente, quello legato ad Alessio Romagnoli, al centro delle voci di mercato e dato vicino all’addio. Il tecnico toscano, però, non lascia spazio a dubbi sul suo peso all’interno del gruppo: "Romagnoli è il giocatore che ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile. È a disposizione e va dentro. Dia dopo un periodo difficile è tornato tre giorni fa. Ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho pensato di dargli una chance. Dopo il Como mi aspetto una reazione bella tosta ma lucida, non voglio vedere una squadra nervosa e contratta".

