domenica 25 gennaio 2026
Bufera Lazio: il duro sfogo di Marusic e il retroscena su quella frase di Romagnoli a Lecce...

Dopo il pareggio al Via del Mare continua il momento difficile dei biancocelesti ben riassunto nelle parole di due leader. Uno che resterà e uno che andrà via
Lazio

Lazio

Uno resterà, l'altro no. Marusic e Romagnoli sono due leader della Lazio, anche se la fascia al braccio ce l'ha Zaccagni. Dopo il pareggio di Lecce, una frase detta da uno - Marusic - in conferenza e un'altra detta nei corridoi dello stadio, riassumono bene il momento della squadra. Ha, infatti, detto Marusic: "Sono qui anni, non c'era mai stata un'aria così pesante. Si sente, tutte le palle perse dipendono dalla nostra situazione di testa. Dobbiamo stare insieme, uniti, e dare tutto sul campo, per questa maglia. Noi calciatori possiamo solo fare questo”. Ma lo sfogo c'è e resta.

Retroscena Romagnoli, cosa ha detto a Lecce

Poi c'è Alessio Romagnoli. Lo aspettano Mancini, il Qatar e una valanga di soldi (18 milioni in tre anni). Ma la sensazione è che se la Lazio avesse voluto, forse il difensore avrebbe trovato la forza di dire no. In ogni caso, come riporta "lalaziosiamonoi", prima di lasciare Lecce Romagnoli ha salutato staff e compagni e ai giornalisti presenti ha detto: "È stata una bella avventura, peccato sia finita così".

