Romagnoli-Lazio, una storia d'amore al capolinea: l'ultimo discorso "segreto" fuori dagli spogliatoi

ROMA - È stato fino all'ultimo professionale, ma anche " determinante e irrinunciabile ", tanto per citare gli aggettivi che Sarri, allenatore della Lazio, ha sapientemente (e forse maliziosamente) scelto per descrivere Alessio Romagnoli spiegando il motivo che l'ha spinto a mandarlo in campo nonostante tutto: "Romagnoli è il giocatore che ci guida la linea difensiva, per me è determinante e irrinunciabile. È a disposizione e va dentro. Sostituirlo ora è impossibile. Può arrivare uno più forte ma per trasmettere e acquisire le mie indicazioni ci vogliono mesi". Ha la valigia pronta, aspetta solo il via libera di Lotito per chiuderla e trasferirsi alla corte di Roberto Mancini all'Al-Sadd, in Qatar, dove guadagnerà 18 milioni di euro in tre anni. Una proposta che già in condizioni normali è complicato rifiutare, figurarsi dopo tanto (troppo) tempo in attesa di una chiamata mai arrivata da parte della società biancoceleste. La stessa che, dopo il confronto a Formello di giovedì scorso, gli ha promesso che il semaforo verde sarebbe arrivato (previo incasso di 7,5 milioni più uno di bonus legato a obiettivi facilmente raggiungibili) subito dopo la gara giocata ieri a Lecce. Romagnoli ha accettato, ha stretto i denti così come era già accaduto con il Como, quando era sceso in campo con un piccolo affaticamento muscolare. E lo ha fatto come sempre senza risparmiarsi, dando tutto sé stesso per difendere quella maglia che per lui ha sin da bambino un valore particolare. Un legame affettivo, prima ancora che professionale.

Il legame con la Lazio

L'aveva voluta indossare a tutti i costi, nell'estate 2022, quando si era liberato a parametro zero dal Milan. Aveva rinunciato a proposte economiche più allettanti pur di essere finalmente un giocatore della Lazio. Poteva anche diventarne capitano quando c'era da raccogliere l'eredità di Immobile, era uno dei candidati. La società scelse Zaccagni. Anche senza il vessillo al braccio, è sempre stato un punto di riferimento indiscusso. Lo è stato anche ieri, con la solita partita attenta in difesa (spostandosi pure sul centro-destra per facilitare l'inserimento di Provstgaard dopo l'infortunio di Gila) e guidando il gruppo verso l'undicesimo clean sheet di questo campionato. Prima di scendere in campo per il riscaldamento, il gruppo biancoceleste si è riunito per un discorso subito fuori dagli spogliatoi, lontano da occhi indiscreti: a parlare e dare la carica sono stati Marusic, Zaccagni e Romagnoli, ossia il giocatore con più presenze, il capitano effettivo e il capitano senza fascia.

Il saluto al Via del Mare

Al termine della gara ha salutato in modo caloroso il settore ospiti presente al Via del Mare, ha regalato ai tifosi la maglia. Salvo colpi di scena è stata l'ultima indossata con questo club, con cui ha giocato 145 volte (137 da titolare) in 3 anni e mezzo vissuti al massimo. Sempre in campo con Sarri, così come con Baroni. Per gli allenatori che si sono avvicendati in panchina è stato un giocatore "irrinunciabile". Per la società biancoceleste, invece, sarà il terzo big sacrificato in questa sessione di gennaio.