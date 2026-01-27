Ufficiale, Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio: “Qui c’è ambizione”

ROMA - Ora è ufficiale: Daniel Maldini è un nuovo calciatore della Lazio . Dopo l’arrivo a Roma e il superamento delle visite mediche di rito, in questi minuti è arrivata anche la comunicazione formale da parte del club biancoceleste, che ha annunciato l’operazione attraverso i propri canali ufficiali. Il classe 2001 arriva dall’ Atalanta e rinforza il reparto offensivo della squadra capitolina. Questo il comunicato pubblicato dalla società: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall’Atalanta Bergamasca Calcio”.

Le prime parole di Daniel Maldini

“Le prime sensazioni sono state super positive, sono arrivato oggi e ho già sentito l'affetto dei compagni, è come se conoscessi già tutti. Sono super contento, non vedo l'ora di iniziare. La Lazio è un passo importante, vengo da un periodo non semplicissimo. Adesso è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni. Obiettivi? L’importante è mettersi a disposizione e cercare di aiutare il più possibile il mister e la squadra per raggiungere l’obiettivo primario".

Maldini e la chiacchierata con Sarri

"Abbiamo parlato poco, dieci minuti. Uuna chiacchierata generale, poi vedremo nei prossimi giorni dove giocherò e cosa farò. Adesso la Lazio arriva da un momento difficile, ma ci sono delle ottime basi per costruire qualcosa di importante. Rovella? L’amicizia con lui nasce da quando siamo piccoli, viveva a Milano e avevamo delle amicizie in comune. Alla fine siamo diventati migliori amici. Ci siamo rincorsi varie volte, non siamo mai riusciti a giocare insieme. Ora ci siamo e sono super felice. Mio padre? Mi ha dato dei consigli, parliamo da papà e figlio. Mi aiuta nelle decisioni, che però alla fine prendo sempre io. È un supporto importante per me. Il mio cognome è motivo d'orgoglio. So che non ho ancora dimostrato a pieno le mie qualità, è il momento giusto di farlo. Negli anni precedenti la Lazio ha sempre lottato per qualcosa di importante, con un livello sempre alto e con grande ambizione. Questo si vede anche dal centro sportivo, dall'ambiente... È un bel posto. Un giocatore del passato che mi ha colpito? Nesta assolutamente, mi piaceva. Il numero 27? L'ho avuto al Milan e al Monza, volevo ripeterlo. Hobby? Gioco a Call Of Duty, Fifa, un po' di tutto. Sono da sempre un appassionato di videogiochi. Ai tifosi dico che non vedo l'ora di iniziare, di giocare, di entrare in campo e di lottare per loro, per la squadra, per tutti".