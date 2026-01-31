Cataldi, che stoccata al Genoa di De Rossi: "Hanno fatto lo scavetto a casa nostra, ridicolo..."

"Se vieni a fare lo 'scavetto' sul dischetto a casa mia, dopo che lo avevano subito loro in un'altra partita e si sono anche lamentati, mi sembrava una cosa abbastanza ridicola". Così Danilo Cataldi è tornato sugli attimi concitati prima della trasformazione al 100' del calcio di rigore che ha permesso alla Lazio di battere per 3-2 il Genoa all'Olimpico nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A .

Cataldi sullo 'scavetto' di Cornet: "Mi sono innervosito"

In zona mista il capitano dei biancocelesti è tornato sull'episodio causato dal tocco di mano di Ostigard, con momenti di tensione prima della trasformazione del rigore. Cataldi si è immediatamente accorto del tentativo di causargli difficoltà nell'esecuzione del penalty, con il giocatore rossoblù che è passato sopra il dischetto cercando di 'scavare' sul punto di battuta: "Mi sono innervosito, ma poi ho fatto gol. Non penso sia stato giusto quello che ha fatto quel ragazzo (Cornet), ma finita la partita finisce tutto".