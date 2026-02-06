La Lazio presenta Motta, Przyborek e Maldini: tutte le loro dichiarazioni da Formello

Lazio, le presentazioni dei nuovi acquisti

Per Motta, arrivato dalla Reggiana, Angelo Fabiani ha parlato così: "Un'operazione sulla falsariga di quella che ha portato Mandas, riponiamo in Motta tutte le nostre fiducie del caso. Non nascondo che c'era una concorrenza spietata". Queste, invece, le principali dichiarazioni del portiere: "Per me è un sogno che si realizza, è un punto di partenza per me arrivare in una società così grande. Non ho grande esperienza, ho giocato solo sei mesi in Serie B e per me è fantastico essere qui. Secondo me si può imparare sia giocando che stando alle spalle di un giocatore con grande esperienza come Provedel. Con Nesta non ho parlato, ma ne approfitto per ringraziarlo con tutto il cuore perché è stato il primo a credere in me quando sono arrivato a Reggio Emilia. Se sono qua è anche se non soprattutto merito suo".

Le dichiarazioni di Przyborek

Poi Przyborek, trequartista polacco classe 2007, che secondo Fabiani "con Sarri crescerà notevolmente e si sentirà parlare di questo ragazzo come un calciatore di straordinaria importanza". Le sue parole: "La mia prima impressione è straordinaria sia della città che del nuovo club, è un club grandissimo e straordinario. Non vedo l'ora di iniziare, voglio giocare e incontrare tutti qui nel club. So quanto sia grande questo club e cosa posso ottenere qui a Roma. Ho sempre sognato di giocare in club come la Lazio. Quando ero piccolo ho sempre guardato la Serie A. Mi sento pronto, già in allenamento mi sono sentito molto bene e aspetto la mia occasione".

Maldini si presenta

Infine, Daniel Maldini, descritto come "oggetto dei desideri" dal direttore sportivo. L'ex Monza e Atalanta si è presentato così: "Mi sono sentito subito a casa e il gruppo mi ha fatto sentire come parte della famiglia. Ho fatto subito una chiacchierata con il mister e mi ha spiegato le sue idee, il ruolo è quello e per me (falso nueve, ndr) è una cosa abbastanza nuova. Sono curioso, voglio vedere cosa verrà fuori. Spero di far vedere quello che so fare. La Lazio penso sia la piazza giusta al momento giusto, la continuità è la cosa più importante per un giocatore".