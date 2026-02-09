Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
"La Lazio completerà il progetto per fare lo stadio al Flaminio": svelate le tempistiche© Bartoletti

"La Lazio completerà il progetto per fare lo stadio al Flaminio": svelate le tempistiche

Il Comune resta in attesa: le ultime novità sul progetto biancoceleste
Marco Ercole
1 min
Lazio

Lazio

Di nuovo Flaminio, di nuovo il Comune di Roma a dare aggiornamenti. Ci ha pensato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che è tornato sull'argomento nel corso del programma Omnibus su La7: «La Lazio completerà il progetto per fare lo stadio al Flaminio, è questione di giorni. Tra la proposta e la sua accettazione intercorre una Conferenza di Servizi, che richiama tutti gli organi preposti in base scientifica dello Stato, della Regione e del Comune a capire se i flussi di arrivo e di deflusso dei tifosi possano essere compatibili o meno al sito urbano. A Roma, e in Italia, le città sono nate al contrario. Il Flaminio è lì dal 1900 e le abitazioni dal 1970. Quel luogo è vincolato a stadio dal Comune, non ci si può fare nulla se non uno stadio. Poi capiremo di che tipo». La proposta, quindi, è in arrivo. Poi se diventerà qualcosa di concreto lo dirà il tempo: «Non so se si farà o meno: c’è un tema di viabilità e sostenibilità. Da qui a due-tre mesi vedremo se il progetto della Lazio è compatibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

