Lazio, passi avanti per lo Stadio Flaminio: presentati i documenti al Comune di Rorma
Dopo le parole di stamattina, 9 febbraio 2026, di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda sullo Stadio Flaminio, è arrivata ufficialmente la documentazione della SS Lazio. La squadra di Lotito, impegnata domani nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna ha presentato tutta la documentazione richiesta per riammodernare il vecchio impianto sportivo Flaminio, in disuso per i costi troppo eleveti di gestione.
Nota ufficiale del Comune di Roma: "Ricevuta la documentazione per la riqualificazione"
Il Comune di Roma, dopo aver ricevuto dalla SS Lazio tutta la documentazione richiesta, ha pubblicato la seguente nota: "Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni, gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto, attivando la conferenza dei servizi preliminare".