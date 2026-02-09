Lazio, passi avanti per lo Stadio Flaminio: presentati i documenti al Comune di Rorma

Dopo le parole di stamattina, 9 febbraio 2026, di Alessandro Onorato , Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda sullo Stadio Flaminio, è arrivata ufficialmente la documentazione della SS Lazio . La squadra di Lotito, impegnata domani nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna ha presentato tutta la documentazione richiesta per riammodernare il vecchio impianto sportivo Flaminio, in disuso per i costi troppo eleveti di gestione.

Nota ufficiale del Comune di Roma: "Ricevuta la documentazione per la riqualificazione"

Il Comune di Roma, dopo aver ricevuto dalla SS Lazio tutta la documentazione richiesta, ha pubblicato la seguente nota: "Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni, gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto, attivando la conferenza dei servizi preliminare".