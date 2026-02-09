Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, passi avanti per lo Stadio Flaminio: presentati i documenti al Comune di Rorma

La squadra di Lotito ha ufficialmente inviato tutte le documentazioni necessarie per riqualificare il vecchio impianto: la nota ufficiale
2 min
TagsLazioLotitoFlaminio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo le parole di stamattina, 9 febbraio 2026, di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda sullo Stadio Flaminio, è arrivata ufficialmente la documentazione della SS Lazio. La squadra di Lotito, impegnata domani nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna ha presentato tutta la documentazione richiesta per riammodernare il vecchio impianto sportivo Flaminio, in disuso per i costi troppo eleveti di gestione.

Nota ufficiale del Comune di Roma: "Ricevuta la documentazione per la riqualificazione" 

Il Comune di Roma, dopo aver ricevuto dalla SS Lazio tutta la documentazione richiesta, ha pubblicato la seguente nota: "Nella mattinata di lunedì 9 febbraio, il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha ricevuto dalla Società Sportiva Lazio, tramite posta elettronica certificata, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni, gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto, attivando la conferenza dei servizi preliminare".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

"La Lazio completerà il progetto"Lazio in ritiro a Coverciano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS