mercoledì 11 febbraio 2026
Hernanes, attacco al veleno su Lotito: "Quando ero alla Lazio disse delle cose ai giornali che..." 

Il Profeta rivela un retroscena che riguarda il presidente biancoceleste
Hernanes dal 2010 al 2014 ha indossato la maglia della Lazio, prima di trasferirsi al nord e giocare con Inter e Juventus. A Roma è ancora, per tutti, il Profeta. E lo è anche in tv, il suo nuovo mondo che vive da opinionista. In una intervista a Fanpage ha ricordato il suo passaggio in biancoceleste, le emozioni vissute soprattutto nei derby contro la Roma, e anche un retroscena che riguarda Lotito.

Hernanes e le parole su Lotito

"Non ho mai mai avuto problemi, pensavo solo a fare il mio, a migliorare la mia prestazione, a essere migliore. Quindi, non avevo tempo da perdere con qualsiasi altra cosa. C’è stata solo una cosa con Lotito, dopo che ero andato via, per alcune dichiarazioni lette sui giornali che mi avevano dato una sensazione negativa. Ma niente di più", ha dichiarato Hernanes.

Hernanes: "Il gol più bello è quello al derby"

Hernanes ha aggiunto: "Con la Lazio sono diventato quasi un attaccante, ho fatto tanti gol. Qual è il gol a cui sono più legato? Quello del derby. Non solo alla Lazio, ma in tutta la mia carriera. È stato un gol magnifico, con la gamba sinistra, che non era la mia gamba naturale". 

Hernanes: "Sento ancora i compagni alla Lazio"

Alcuni giocatori di quella Lazio vissuta da Hernanes il Profeta li sente ancora: "André Dias, anche lui brasiliano, anche Matuzalem, altro connazionale, poi c'era Rocchi. Con Tommaso eravamo in stanza insieme a Formello. Oggi sento ancora Brocchi, Stefano Mauri, Lulic, Floccari, Stendardo, e tanti altri".

