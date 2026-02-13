Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nuovo stadio della Lazio: ecco il progetto del Flaminio, data e orario della presentazione

Comunicato della società che annuncia la conferenza per parlare dell'impianto che sarà la casa biancoceleste
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

"La S.S. Lazio comunica che martedì 17 febbraio alle ore 10:30, presso il Training Center di Formello, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma.Nel corso dell’incontro verranno illustrati in modo organico e approfondito tutti i contenuti della proposta progettuale. Saranno presenti i professionisti, gli ingegneri, gli architetti e i consulenti che hanno contribuito alla sua elaborazione, al fine di entrare nel merito tecnico di ogni aspetto". Inizia così il comunicato del club biancoceleste in vista della presentazione del progetto Flaminio. Sarà la casa della Lazio.

Lazio, il comunicato sul Flaminio

Il progetto verrà presentato anche attraverso un supporto video dedicato, che accompagnerà l’esposizione tecnica illustrandone la visione, le caratteristiche architettoniche e lo sviluppo funzionale.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma ufficiale del club consentendo a tifosi e cittadini di seguire integralmente la presentazione.

La conferenza rappresenterà un momento di chiarezza e trasparenza nel quale verranno approfonditi:

 • le caratteristiche tecniche dell’intervento;

 • il progetto di riqualificazione del territorio;

 • i benefici per la città.

L’incontro si inserisce in un percorso di programmazione strutturale volto a dotare il Club di un’infrastruttura moderna, sostenibile e coerente con le prospettive di sviluppo futuro. La Società conferma la volontà di garantire la massima trasparenza in ogni fase del percorso. Un passaggio fondamentale per l’accrescimento patrimoniale ed infrastrutturale della S.S. Lazio ed una occasione unica per la riqualificazione ed il miglioramento di uno dei quadranti più importanti della Città che ospita l’impianto.

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, l'ambizione di Rovella: "Sogno di vincere qui"Noslin e quell’esultanza polemica in Bologna-Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS