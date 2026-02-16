Lazio, l'Olimpico vuoto fa paura: l'appello d'amore ai tifosi è un chiaro segnale

ROMA - Servirebbe una tregua, anche se gelida, da spirito delle Olimpiadi, nello scontro finale tifosi-Lotito. La posta adesso è la Lazio , ha un’ultima occasione da giocarsi dopo un’estate catastrofica, dentro una stagione balorda. In campionato è finita come non doveva finire, fuori da ogni corsa a metà febbraio. Resta solo la Coppa Italia per sognare, impresa che impone un uso cauto dell’ottimismo. Senza tifosi, in un Olimpico vuoto o semivuoto, le speranze di passare indenni l’andata con l’ Atalanta sono minime. «Ci fossero stati i 45.000 la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega», il rimpianto di Sarri sabato dopo il round di campionato con la Dea. Le sue parole erano ad effetto, ma è stata la squadra, rappresentata dal senatore Marusic, a lanciare l’appello più forte , una preghiera, può essere decisiva per rivedere i tifosi allo stadio il 4 marzo, nella notte di Coppa: «Lo stadio vuoto pesa troppo per noi giocatori. Voglio dire a nome mio e di tutta la squadra che abbiamo bisogno dei tifosi, del loro aiuto».

La risposta dei tifosi

I rappresentanti dei gruppi organizzati avevano chiesto un segnale vero ai giocatori, accusati di non aver preso posizione. L’appello di Marusic, condiviso con la squadra, non è stato casuale. La risposta dei tifosi avverrà in questa o nella prossima settimana, ogni iniziativa di protesta viene decisa nel corso di riunioni plenarie. Per Lazio-Genoa e Lazio-Atalanta si è deciso di non entrare dopo aver valutato altre forme di contestazione. Il prossimo match casalingo sarà la semifinale di andata di Coppa, prima i biancocelesti giocheranno a Cagliari e a Torino. I tifosi avevano chiesto un segnale alla squadra, la squadra l’ha dato. Lotito parlerà domani in occasione della presentazione del progetto “Flaminio”, servirebbe un cenno da parte sua, magari un’iniziativa utile per riempire lo stadio, evitando di fare da detonatore.

Il rendimento della Lazio

L’Olimpico vuoto fa paura alla Lazio. Nel 2026 ha vinto solo col Genoa: ko col Napoli, pari con la Fiorentina, ko col Como, vittoria all’ultimo col Genoa, ko con l’Atalanta. In tutto cinque vittorie su 13 partite interne di campionato (4 pari e 4 sconfitte). L’aiuto dei tifosi è stato decisivo per resistere il più possibile nelle partite più dure, per svoltare nelle partite rimaste in bilico fino all’ultimo, per controrimontare come nel caso di Lazio-Genoa (2-0, 2-2, 3-2 finale). Cosa sarà del futuro nessuno può saperlo. Lotito come mezzi di resistenza alle contestazioni ha scelto il progetto Flaminio, 17 anni dopo la presentazione dello stadio delle Aquile datata marzo 2009, lo sbarco al Nasdaq e lo slogan “Lazio 2032”, un piano di rilancio quinquennale annunciato per marzo. Tre segnali della sua ostinazione. Suonano come sempre nel classico motto dell’io contro tutti. I tifosi continuano a puntare sulle contestazioni, in varie forme, e sulla petizione che ha raccolto oltre 43.000 adesioni. Un numero di presenze che si rifà all’Olimpico dei giorni migliori, delle notti magiche, e che servirebbe il 4 marzo. La contrapposizione è aperta ed è facile credere che aperta resterà. La contestazione in essere è stata presentata senza soluzione di continuità. Lazio-Atalanta di Coppa può valere un armistizio. Al futuro i laziali faticano a pensare, alle parole faticano a credere, perché ciclicamente, le stagioni di Lotito, sono come il ritorno dickensiano dei fantasmi dei Natali passati.