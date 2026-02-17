Lazio, presentazione nuovo stadio Flaminio: orario, dove vederla in tv e streaming

Presentazione progetto stadio Flaminio: chi ci sarà?

L'incontro sarà presentato da Alessio De Giuseppe di DAZN, alla presenza del patron biancoceleste Claudio Lotito, dell’architetto Pierluigi Nervi, dell Prof. Arch. Domenico D’Olimpio (Responsabile Scientifico e Direttore e coordinatore del team di lavoro dell’Università La Sapienza di Roma), del Prof. Roberto De Lieto Vollaro (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma Tre), dell’architetto Marco Casamonti (Studio Archea Associati), di Giuseppe Rizzello (Direttore Generale Legends Global Italia) e Andrea Caloro (Legends Global Ambassador).

Presentazione Flaminio, orario e dove si svolgerà

La presentazione del progetto legato alla ristrutturazione dello stadio Flaminio si svolgerà martedì 17 febbraio, alle ore 10:30, presso il Training Center di Formello.

Presentazione progetto Flaminio, come vederla in tv e streaming

La conferenza stampa sarà trasmessa da Sportitalia e Dazn e sarà disponibile anche sul sito del club, sull‘app ufficiale e sul canale Youtube del club biancoceleste.