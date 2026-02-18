Lazio, prosegue la protesta dei tifosi: "Stadio Olimpico vuoto anche in Coppa Italia"

ROMA - Tensione alle stelle a Roma , sponda biancoceleste. La protesta della Curva Nord nei confronti della gestione del presidente della Lazio, Claudio Lotito , proseguirà anche nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta , in programma mercoledì 4 marzo (ore 21) allo Stadio Olimpico . Lo ha reso noto lo stesso tifo organizzato laziale sottolineando la volontà di andare avanti nella protesta e di non entrare allo stadio invitando "tutti coloro che ancora credono che una Lazio migliore si possa e si debba avere, ad esercitare il proprio libero dissenso non entrando", si legge nella nota ufficiale.

Lazio, i tifosi non ci stanno: "Non sarà una semifinale a farci cambiare"

Gli esponenti del tifo organizzato biancoceleste hanno inoltre sottolineato come "non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea su questa misera gestione non sarà un render di un qualcosa che forse vedremo fra sei anni a farci smettere di chiedere un presidente degno di questi colori", lasciando intendere che la decisione di disertare l'Olimpico per gli impegni di Romagnoli e compagni potrebbe proseguire anche dopo la sfida contro i nerazzurri bergamaschi.