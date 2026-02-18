Lazio, prosegue la protesta dei tifosi: "Stadio Olimpico vuoto anche in Coppa Italia"
ROMA - Tensione alle stelle a Roma, sponda biancoceleste. La protesta della Curva Nord nei confronti della gestione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, proseguirà anche nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo (ore 21) allo Stadio Olimpico. Lo ha reso noto lo stesso tifo organizzato laziale sottolineando la volontà di andare avanti nella protesta e di non entrare allo stadio invitando "tutti coloro che ancora credono che una Lazio migliore si possa e si debba avere, ad esercitare il proprio libero dissenso non entrando", si legge nella nota ufficiale.
Lazio, i tifosi non ci stanno: "Non sarà una semifinale a farci cambiare"
Gli esponenti del tifo organizzato biancoceleste hanno inoltre sottolineato come "non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea su questa misera gestione non sarà un render di un qualcosa che forse vedremo fra sei anni a farci smettere di chiedere un presidente degno di questi colori", lasciando intendere che la decisione di disertare l'Olimpico per gli impegni di Romagnoli e compagni potrebbe proseguire anche dopo la sfida contro i nerazzurri bergamaschi.