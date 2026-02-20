Lazio, i convocati di Sarri per la partita con il Cagliari: rientra un giocatore importante
ROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di Serie A. L'allenatore biancoceleste recupera capitan Zaccagni, ma deve rinunciare agli indisponibili Basic, Gila, Lazzari, Gigot e Pedro.
I convocati della Lazio
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel.
Difensori: Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor.
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov, Zaccagni.