venerdì 20 febbraio 2026
Lazio, i convocati di Sarri per la partita con il Cagliari: rientra un giocatore importante© Getty Images

Lazio, i convocati di Sarri per la partita con il Cagliari: rientra un giocatore importante

L'allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei calciatori in vista della trasferta in Sardegna
1 min
ROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di Serie A. L'allenatore biancoceleste recupera capitan Zaccagni, ma deve rinunciare agli indisponibili Basic, Gila, Lazzari, Gigot e Pedro. 

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel.
Difensori: Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor.
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

 

 

