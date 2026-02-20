ROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di Serie A. L'allenatore biancoceleste recupera capitan Zaccagni, ma deve rinunciare agli indisponibili Basic, Gila, Lazzari, Gigot e Pedro.