domenica 22 febbraio 2026
Infortunio Rovella, Sarri conferma: "Frattura alla clavicola"

Il tecnico della Lazio ha rivelato l'entità del problema riportato dal centrocampista biancoceleste alla spalla destra
Nicolò Rovella ai box. Il centrocampista della Lazio rischia di rimanere fermo alcune settimane a causa dell'infortunio alla spalla destra riportato nel corso di Cagliari-Lazio. "Ha una frattura alla clavicola", parola di Maurizio Sarri al termine del match andato in scena all'Unipol Domus.

Infortunio Rovella, Sarri dopo Cagliari-Lazio: "Ha una frattura alla clavicola"

Così Maurizio Sarri nel dopo gara di Cagliari-Lazio: "Posso imputare davvero poco ai ragazzi, perché questa è una stagione maledetta. Oggi senza sei giocatori indisponibili, a cui si è aggiunto Rovella che ha una frattura alla clavicola, quindi siamo in sette". Rovella paga a caro prezzo un contrasto in mezzo al campo con Zé Pedro, dopo il quale è caduto male sulla spalla destra.

 

