Infortunio Rovella, Sarri conferma: "Frattura alla clavicola"
Nicolò Rovella ai box. Il centrocampista della Lazio rischia di rimanere fermo alcune settimane a causa dell'infortunio alla spalla destra riportato nel corso di Cagliari-Lazio. "Ha una frattura alla clavicola", parola di Maurizio Sarri al termine del match andato in scena all'Unipol Domus.
Così Maurizio Sarri nel dopo gara di Cagliari-Lazio: "Posso imputare davvero poco ai ragazzi, perché questa è una stagione maledetta. Oggi senza sei giocatori indisponibili, a cui si è aggiunto Rovella che ha una frattura alla clavicola, quindi siamo in sette". Rovella paga a caro prezzo un contrasto in mezzo al campo con Zé Pedro, dopo il quale è caduto male sulla spalla destra.