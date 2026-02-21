Infortunio Rovella, Sarri conferma: "Frattura alla clavicola"

Infortunio Rovella, Sarri dopo Cagliari-Lazio: "Ha una frattura alla clavicola"

Così Maurizio Sarri nel dopo gara di Cagliari-Lazio: "Posso imputare davvero poco ai ragazzi, perché questa è una stagione maledetta. Oggi senza sei giocatori indisponibili, a cui si è aggiunto Rovella che ha una frattura alla clavicola, quindi siamo in sette". Rovella paga a caro prezzo un contrasto in mezzo al campo con Zé Pedro, dopo il quale è caduto male sulla spalla destra.