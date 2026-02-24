"Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo?", Tommaso Paradiso risponde così senza esitare

"Scudetto alla Lazio". Tommaso Paradiso non ha esitato neppure un secondo quando, nel corso di un'intervista al PrimaFestival 2026, gli è stato sottoposto un quesito specifico: "Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo?". Paradiso ha messo la squadra del cuore davanti a se stesso raccogliendo centinaia di commenti entusiasti dei tifosi biancocelesti.