"Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo?", Tommaso Paradiso risponde così senza esitare
"Scudetto alla Lazio". Tommaso Paradiso non ha esitato neppure un secondo quando, nel corso di un'intervista al PrimaFestival 2026, gli è stato sottoposto un quesito specifico: "Scudetto alla Lazio o vittoria a Sanremo?". Paradiso ha messo la squadra del cuore davanti a se stesso raccogliendo centinaia di commenti entusiasti dei tifosi biancocelesti.
Con quale canzone Tommaso Paradiso partecipa a Sanremo
L'ex frontman dei The Gironalisti sarà uno dei 30 concorrenti nella categoria Big del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "I romantici". Tutto pronto per il suo esordio assoluto al Festival della canzone italiana con una ballad sull'amore e la paternità, scritta dallo stesso Paradiso in collaborazione con Davide Petrella e Davide Simonetta.