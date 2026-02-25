Crisi Lazio, Tommaso Paradiso e le lettere al Corriere dello Sport: la rivelazione a Sanremo 2026

Tommaso Paradiso e la petizione online

La Lazio per Paradiso non è solo una squadra: è un pezzo di vita. E quella fede se la porta dietro ovunque, anche sul palco più importante della musica italiana: il Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano “I Romantici”. Tra prove, interviste e riflettori, lo spazio per parlare di calcio spunta inevitabilmente. Perché certi amori non si mettono in pausa. Durante i giorni sanremesi qualcuno gli chiede della petizione su change.org che invita Lotito a fare un passo indietro. La risposta è sincera, senza slogan: “Se ho aderito alla petizione? Ho scritto varie lettere al Corriere dello Sport, al presidente Lotito, dicendo che siamo insoddisfatti di questa situazione. Ma da anni. E le cose mi sembra stiano andando sempre peggio. Non ho firmato quella lettera, ma ho parlato con chi l’ha promulgata. Prima di Sanremo non posso fare quello che voglio, Sanremo mi ‘vieta di fare’ cose”.