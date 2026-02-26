Rebus Lazio, Sarri deve fare delle scelte: sono tutti in bilico

Sarri, tutte le opzioni

Soprattutto in attacco le soluzioni sono allargate. Maldini, sempre titolare da falso nove (5 presenze), può partire tra le riserve per la prima volta da quando è arrivato. Chiedono una chance Ratkov e Dia, oltre a Cancellieri (può scalzare Isaksen a destra) e Noslin, utilizzabile sia come centravanti, sia a sinistra per Zaccagni, recuperato da poco dalla lesione muscolare all'addome. A prescindere sono previste staffette in ogni zona del campo. A centrocampo due maglie da consegnare tra Dele-Bashiru, Taylor e Belahyane, in più cerca il debutto in corsa Przyborek. In difesa, con Gila out almeno domenica, potrebbe essere scelta la coppia Patric-Provstgaard in caso di riposo concesso a Romagnoli. Così, però, rimarrebbe fuori la guida della linea. Tavares e Pellegrini rinnovano il duello a sinistra, Marusic è l'unico senza cambio a meno di un rilancio di Hysaj o Lazzari, appena recuperato. Allora sì che sarebbe già evidente il pensiero dell'Atalanta...