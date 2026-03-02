Sarri e il messaggio alla Lazio dopo la sconfitta con il Torino: “Segnali preoccupanti, adesso…”

Il Sarri più sconsolato e preoccupato di sempre: «Squadra triste e senza energie. C’è una situazione in cui tutti vedono un futuro nebuloso, anche chi scende in campo, questo toglie entusiasmo nel lavoro quotidiano e in qualche partita. Se volete alibi ve ne tiro fuori cento. Non dobbiamo darcene». Vedere la difesa in panne, l’ultima stampella rimasta, e la Lazio così triste l’ha depresso: «Quando non prendi i palloni vaganti è inutile parlare del modulo. La realtà è questa, è inutile giustificarsi». Mau nel prepartita aveva avvertito tutti, inutilmente: «Avevo detto che se avessimo giocato pensando alla prossima eravamo morti. Infatti, siamo morti. Partita spenta, le energie mentali erano a favore degli avversari e ne abbiamo pagato le conseguenze. Al di là della fase offensiva, perché abbiamo avuto delle palle gol, nella fase difensiva siamo stati troppo blandi, le seconde palle le han prese tutte loro. Non siamo così passivi. Dobbiamo prenderne atto, ma senza fare drammi, anche perché giochiamo tra 72 ore». Ora l’Atalanta, ha pesato: «Se la partita col Toro è figlia del pensiero verso l’Atalanta probabilmente saremo pronti, ma è pericoloso spegnere l’entusiasmo. La mente ora deve andare alla prossima, abbiamo avuto meno motivazioni degli avversari». Sarri se l’è chiesto da solo: «Come trovarle? Nel percorso in Coppa Italia abbiamo eliminato le finaliste della scorsa edizione e ora giochiamo contro l’Atalanta, una squadra forte, è un percorso difficilissimo. Ci sono momenti, nel calcio come nella vita, in cui lotti per il primato, in altri lotti per salvarti, poi ci sono momenti in cui devi lottare per un ottavo-nono posto. Conta la mentalità». Sarri ha ripetuto più volte un concetto: «Non abbiamo mai preso una palla vagante, l’assurdo è che noi abbiamo chiuso con cinque palle gol e loro quattro. La sensazione è che dovessimo giocare 20 minuti per tirare... La mancanza di solidità difensiva? Per noi è una novità». Ha spiegato che Maldini «non ha un affaticamento, ha una tendinopatia al ginocchio». E’ in dubbio.