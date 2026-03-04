Veron e il consiglio netto a Lotito: “Deve ascoltare i tifosi della Lazio!”

Non c’è ex della Lazio che non soffra nel vederla inabissata, con i tifosi in sciopero. Tra questi Juan Sebastian Veron, ha parlato all’Adnkronos: «Io sono dell’idea che il club deve essere ben amministrato, ma poi c'è una cosa che non puoi lasciare da parte: i sogni. Quelli che ha la gente e anche quelli che ha il club perché alla fine i bilanci non si festeggiano. Quindi credo che quello che c’è da parte della gente sia giusto, vuole una squadra che vinca come in passato».