Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Veron e il consiglio netto a Lotito: “Deve ascoltare i tifosi della Lazio!”© Bartoletti

Veron e il consiglio netto a Lotito: “Deve ascoltare i tifosi della Lazio!”

L'ex centrocampista biancoceleste parla del momento attuale e del rapporto tra il patron e i sostenitori
Daniele Rindone
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Non c’è ex della Lazio che non soffra nel vederla inabissata, con i tifosi in sciopero. Tra questi Juan Sebastian Veron, ha parlato all’Adnkronos: «Io sono dell’idea che il club deve essere ben amministrato, ma poi c'è una cosa che non puoi lasciare da parte: i sogni. Quelli che ha la gente e anche quelli che ha il club perché alla fine i bilanci non si festeggiano. Quindi credo che quello che c’è da parte della gente sia giusto, vuole una squadra che vinca come in passato».

Veron, il consiglio a Lotito

Un consiglio a Lotito: «Deve ascoltare la gente. Oggi ci sono risorse dove attingere come un altro investitore o qualcuno che aiuti a mettere in campo una squadra all’altezza della storia. Hai vicino una squadra come la Roma, che sta investendo. E la Lazio per storia ha le possibilità».

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Sarri avvisa Lotito:Sarri e Lazio al bivio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS