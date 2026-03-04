Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il direttore sportivo della Lazio ancora netto sulla protesta dei tifosi: "Ci vuole buon senso"

Le dichiarazioni di Fabiani nell'imminenza della sfida con l'Atalanta, valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, nell'Olimpico ancora una volta deserto
2 min
TagsLaziofabianicoppa italia
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

"Abbiamo il dovere di onorare questa stagione, ci dispiace non vedere lo stadio pieno, ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti". Così il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, nell'imminenza del calcio d'inizio di Lazio-Atalanta, gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia.

Fabiani: "Non entro nel merito della protesta dei tifosi della Lazio"

In diretta su Mediaset, Fabiani ha aggiunto: "Nulla di nuovo sotto il sole. Dobbiamo andare in campo perché arrivare in semifinale non è banale, abbiamo eliminato le due semifinaliste dello scorso anno. Proveremo ad andare fino in fondo. Non entro in merito della protesta, credo ci voglia buon senso da parte di tutti: è una semifinale, al di là del risultato parliamo di un trofeo ambito. Non entro neanche nel merito della vicenda della telefonata al presidente Lotito, che è una cosa molto più seria".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Tutto su Lazio-AtalantaDove vedere Lazio-Atalanta in tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS