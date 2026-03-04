Il direttore sportivo della Lazio ancora netto sulla protesta dei tifosi: "Ci vuole buon senso"
"Abbiamo il dovere di onorare questa stagione, ci dispiace non vedere lo stadio pieno, ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti". Così il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, nell'imminenza del calcio d'inizio di Lazio-Atalanta, gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia.
Fabiani: "Non entro nel merito della protesta dei tifosi della Lazio"
In diretta su Mediaset, Fabiani ha aggiunto: "Nulla di nuovo sotto il sole. Dobbiamo andare in campo perché arrivare in semifinale non è banale, abbiamo eliminato le due semifinaliste dello scorso anno. Proveremo ad andare fino in fondo. Non entro in merito della protesta, credo ci voglia buon senso da parte di tutti: è una semifinale, al di là del risultato parliamo di un trofeo ambito. Non entro neanche nel merito della vicenda della telefonata al presidente Lotito, che è una cosa molto più seria".