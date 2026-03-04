Il direttore sportivo della Lazio ancora netto sulla protesta dei tifosi: "Ci vuole buon senso"

Fabiani: "Non entro nel merito della protesta dei tifosi della Lazio"

In diretta su Mediaset, Fabiani ha aggiunto: "Nulla di nuovo sotto il sole. Dobbiamo andare in campo perché arrivare in semifinale non è banale, abbiamo eliminato le due semifinaliste dello scorso anno. Proveremo ad andare fino in fondo. Non entro in merito della protesta, credo ci voglia buon senso da parte di tutti: è una semifinale, al di là del risultato parliamo di un trofeo ambito. Non entro neanche nel merito della vicenda della telefonata al presidente Lotito, che è una cosa molto più seria".