Provedel, infortunio alla spalla e operazione necessaria: la nota della Lazio

ROMA - Brutta notizia per la Lazio e per il tecnico Maurizio Sarri, che a due giorni dalla sfida di campionato contro il Sassuolo all'Olimpico perde per infortunio Ivan Provedel, per il quale si prevede un intervento chirurgico e un lungo stop.

Provedel ko, sarà operato: la nota della Lazio

Ad annunciarlo con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale è stato lo stesso club biancoceleste: "Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni - si legge a conclusione del bollettino medico diramato dai biancocelesti - l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla".

Quali portieri restano a disposizione di Sarri

Con il greco Mandas passato al Bournemouth nella sessione invernale di mercato, a disposizione di Sarri restano ora il 21enne Edoardo Motta (arrivato dalla Reggiana a gennaio) e il 24enne Alessio Furlanetto.