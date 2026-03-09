Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
L'Olimpico è senza tifosi della Lazio ma parte lo stesso un coro per Sarri. E lui risponde così

I circa 2mila supporters biancocelesti hanno voluto mostrare la propria vicinanza verso l'allenatore toscano
Continua la protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. L'Olimpico è ancora deserto nelle partite casalinghe del club biancoceleste, con i supporters che cercano di mandare un segnale forte verso la proprietà. Anche contro il Sassuolo la grandissima parte dei tifosi ha deciso di lasciare vuoti gli spalti con i giocatori in campo in un clima surreale che rimanda al periodo del Covid. Eppure la pandemia è passata da anni, ma il malumore nell'ambiente biancoceleste no. Comunque all'Olimpico i circa 2mila tifosi presenti hanno fatto sentire la propria vicinanza all'allenatore della squadra Maurizio Sarri.

Il coro per Sarri nell'Olimpico deserto

Seppure in aperta contestazione con la proprietà, i tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio supporto verso l'allenatore toscano, idolo della tifoseria dalla sua prima parentesi sulla panchina dei biancocelesti. Nonostante la protesta che continua da mesi e i risultati sotto le aspettative, Sarri è rimasto un punto fermo per i supporters, che lo hanno dimostrato anche durante la partita contro il Sassuolo. Nel silenzio surreale dell'Olimpico, hanno riecheggiato i cori dei pochi tifosi presenti, per la squadra e contro Lotito. Tra questi, un coro è stato riservato anche a Maurizio Sarri, che ha prontamente risposto con un applauso verso i tifosi.

Sarri e lo sfogo nel pre partita

Prima della partita, proprio Sarri era intervenuto sulla questione, facendo un appello alla società"Stadio vuoto? Triste, deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società". La situazione ovviamente si riversa anche nella testa dei giocatori, che oggettivamente senza tifosi sugli spalti hanno visto le proprie performance calare drasticamente: "Voglio la nostra versione vera, abbiamo numeri molto diversi nelle ultime gare che si possono spiegare solo con una questione psicologica. Io vorrei una Lazio che abbia sempre le stesse motivazioni".

 

 

