Lazio, Sarri: "Non lo so neanche io perché sono rimasto"
Sarri dopo Lazio-Sassuolo
A Dazn ha continuato: "Maldini può fare la prima punta, ma deve progredire. I giocatori tecnici mi piacciono e ha le caratteristiche fisiche per fare quel ruolo. Non riesce sempre a sfruttarle, ma sta facendo passettini in avanti per quanto riguarda l’attacco negli spazi. Patric in regia? L’idea nasce da qualche sua esperienza da centrocampista. E negli ultimi dieci giorni in allenamento abbiamo visto una buona qualità nel giocare veloce. Non è stata proprio una mossa inventata, magari da fuori qualcuno è stato sorpreso. La situazione è comunque d’emergenza da luglio".
La questione dei tifosi
“Cosa può fare la società per i tifosi? Non lo so, non sono un dirigente. Penso che qualcuno che sta dentro saprà cosa fare. Andare avanti così è deprimente. Da giugno che dico che sono rimasto per il popolo laziale. E ora non lo so neanche io perché sono rimasto. Qualcosa va fatto”.