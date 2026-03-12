Cataldi, Romagnoli, Basic: chi recupera per Lazio-Milan? Le ultime dall'infermeria
Dopo il successo contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sta preparando il big match contro il Milan, valevole per la 29esima giornata di campionato. Una sfida che vedrà il ritorno del tifo organizzato biancoceleste allo stadio Olimpico. Nell'utlimo turno di campionato, l'allenatore dei biancocelesti ha dovuto rinunciare in corso d'opera a Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli, costretti ad abbandonare il campo per infortunio. Due stop che si aggiungono ai problemi di Provedel e Rovella, già da tempo in infermeria.
Lazio-Milan, Sarri conta i superstiti
Chi potrà recuperare in vista della sfida con i rossoneri? Sarri conta di recuperare almeno Basic e Romagnoli. Il centrocampista croato è fermo dalla trasferta sul campo della Juventus dell'otto febbraio scorso. L'assenza di Rovella e Cataldi, costringerà Sarri a forzare il recupero e ad utilizzarlo nel ruolo di mediano davanti alla difesa. "Quando tornerà a disposizione potrà giocare anche in quella posizione", aveva detto il tecnico. Buone notizie anche da Romagnoli, che a Formello continua a svolgere dei lavori specifici, per poter scendere in campo contro i rossoneri.
Infermeria, il comunicato della Lazio
Il club biancoceleste, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato, specificando le condizioni dei calciatori attualmente in infermeria: "Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue. Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico. Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".
