Cataldi, Romagnoli, Basic: chi recupera per Lazio-Milan? Le ultime dall'infermeria

Infermeria, il comunicato della Lazio

Il club biancoceleste, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato, specificando le condizioni dei calciatori attualmente in infermeria: "Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue. Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico. Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".