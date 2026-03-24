Sergente Taylor, esultanze e gol: è il nuovo idolo della Lazio
Finiti i tempi d’oro di Sergej e Luis, senza più il rambismo di Guendouzi, è iniziato il tempo aureo di Taylor. Un po’ Sergente, per l’esultanza soldatesca che rievoca Sergio, un po’ Luis per il ruolo da mezzala sinistra, senza sregolatezza. Anche un po’ Guendo per la garra. Taylor è da combattimento, è da rifinitura, sta diventando un trascinatore. I paragoni in questo caso si sprecano, meglio non farli. Sergej e Luis sono stati miti, avevano i superpoteri, questo Taylor di strada ne ha da fare, ma promette benone. Ha preso molto i tifosi per l’attaccamento, per i colpi. Tutto in poco tempo. L’esultanza scatenata, in ginocchio, al gol di Marusic contro il Sassuolo è diventata virale. Una scarica di adrenalina pura. La doppietta al Bologna (terza rete in 11 partite di A) ha scatenato un po’ di euforia dopo una stagione grama, con poche emozioni, con la Lazio nelle sabbie mobili. È la naturalezza di Taylor a impressionare. Si è inserito subito, è diventato un perno del gioco, un finalizzatore.
I numeri di Taylor
Destro, sinistro. Inserimenti, gol. Per Taylor numeri da highlights. Dall’esordio con la Lazio, datato 11 gennaio, è il miglior marcatore biancoceleste in A con tre gol. Ecco gli altri primati. Primo per occasioni create (nove, tutte su azione), per contrasti effettuati (18), per passaggi tentati (275) e riusciti (233) nella metà campo avversaria, per passaggi tentati (149) e riusciti (115) dalla trequarti in su, per tiri nello specchio della porta (sei). Se non è primo è secondo per palloni intercettati (nove), per possessi recuperati (37), per duelli ingaggiati (85), per dribbling tentati (16), per tiri totali (14), per giocate in area avversaria (22). Sarri ha accelerato il suo inserimento e Taylor è stato una spugna, ha assorbito ogni concetto: «Nei primi giorni la testa mi scoppiava», ha confessato Taylor in Olanda. Mau l’ha travolto di nozioni. All’Ajax seguiva l’uomo a tutto campo, ora ha altri compiti: «Lasciare l’avversario al compagno molto più velocemente e concentrarmi sulla posizione della palla e della linea difensiva».
Le scelte di Sarri
Sarri non deroga: «Se sbagli di un metro, si apre un buco enorme e il mister se ne accorge subito», ha raccontato Taylor simpaticamente. Dopo le prime partite è uscito con i crampi: «Non mi era mai successo prima. In Serie A l’intensità difensiva è logorante, non puoi mai staccare la spina». Con Sarri si capisce. Sta studiando l’italiano, ma quando Mau s’accorge che Taylor non ha recepito qualcosa gli si avvicina e parlano in inglese. Taylor ha detto sì alla Lazio nonostante il corteggiamento del Porto di Farioli, suo allenatore all’Ajax l’anno scorso: «Quando ho firmato per la Lazio, Farioli mi ha mandato un messaggio... Ha detto che gli dispiaceva, ma si è anche congratulato con me, è stato un bel gesto. Mi sono trovato davvero bene a lavorare con lui, è davvero un grande allenatore. Non è un caso che piangevano tutti quando ha salutato l’Ajax. Mi ha anche detto che Sarri sarebbe stato l’allenatore perfetto per me». Taylor s’è ambientato subito perché tra Farioli e Sarri ci sono similitudini «nel modo di concepire il calcio, nella struttura e nel possesso palla. Mi ha rassicurato sul fatto che lo stile di gioco della Lazio sarebbe stato il passo logico per la mia evoluzione». Oggi esplosione.
Finiti i tempi d’oro di Sergej e Luis, senza più il rambismo di Guendouzi, è iniziato il tempo aureo di Taylor. Un po’ Sergente, per l’esultanza soldatesca che rievoca Sergio, un po’ Luis per il ruolo da mezzala sinistra, senza sregolatezza. Anche un po’ Guendo per la garra. Taylor è da combattimento, è da rifinitura, sta diventando un trascinatore. I paragoni in questo caso si sprecano, meglio non farli. Sergej e Luis sono stati miti, avevano i superpoteri, questo Taylor di strada ne ha da fare, ma promette benone. Ha preso molto i tifosi per l’attaccamento, per i colpi. Tutto in poco tempo. L’esultanza scatenata, in ginocchio, al gol di Marusic contro il Sassuolo è diventata virale. Una scarica di adrenalina pura. La doppietta al Bologna (terza rete in 11 partite di A) ha scatenato un po’ di euforia dopo una stagione grama, con poche emozioni, con la Lazio nelle sabbie mobili. È la naturalezza di Taylor a impressionare. Si è inserito subito, è diventato un perno del gioco, un finalizzatore.
I numeri di Taylor
Destro, sinistro. Inserimenti, gol. Per Taylor numeri da highlights. Dall’esordio con la Lazio, datato 11 gennaio, è il miglior marcatore biancoceleste in A con tre gol. Ecco gli altri primati. Primo per occasioni create (nove, tutte su azione), per contrasti effettuati (18), per passaggi tentati (275) e riusciti (233) nella metà campo avversaria, per passaggi tentati (149) e riusciti (115) dalla trequarti in su, per tiri nello specchio della porta (sei). Se non è primo è secondo per palloni intercettati (nove), per possessi recuperati (37), per duelli ingaggiati (85), per dribbling tentati (16), per tiri totali (14), per giocate in area avversaria (22). Sarri ha accelerato il suo inserimento e Taylor è stato una spugna, ha assorbito ogni concetto: «Nei primi giorni la testa mi scoppiava», ha confessato Taylor in Olanda. Mau l’ha travolto di nozioni. All’Ajax seguiva l’uomo a tutto campo, ora ha altri compiti: «Lasciare l’avversario al compagno molto più velocemente e concentrarmi sulla posizione della palla e della linea difensiva».