Sergente Taylor, esultanze e gol: è il nuovo idolo della Lazio

Le scelte di Sarri

Sarri non deroga: «Se sbagli di un metro, si apre un buco enorme e il mister se ne accorge subito», ha raccontato Taylor simpaticamente. Dopo le prime partite è uscito con i crampi: «Non mi era mai successo prima. In Serie A l’intensità difensiva è logorante, non puoi mai staccare la spina». Con Sarri si capisce. Sta studiando l’italiano, ma quando Mau s’accorge che Taylor non ha recepito qualcosa gli si avvicina e parlano in inglese. Taylor ha detto sì alla Lazio nonostante il corteggiamento del Porto di Farioli, suo allenatore all’Ajax l’anno scorso: «Quando ho firmato per la Lazio, Farioli mi ha mandato un messaggio... Ha detto che gli dispiaceva, ma si è anche congratulato con me, è stato un bel gesto. Mi sono trovato davvero bene a lavorare con lui, è davvero un grande allenatore. Non è un caso che piangevano tutti quando ha salutato l’Ajax. Mi ha anche detto che Sarri sarebbe stato l’allenatore perfetto per me». Taylor s’è ambientato subito perché tra Farioli e Sarri ci sono similitudini «nel modo di concepire il calcio, nella struttura e nel possesso palla. Mi ha rassicurato sul fatto che lo stile di gioco della Lazio sarebbe stato il passo logico per la mia evoluzione». Oggi esplosione.