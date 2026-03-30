La Lazio rifà i conti per il calciomercato estivo: c’è soltanto un serio rischio

Conti a scadenza, un’altra volta. Domani sarà il 31 marzo ed è la data limite per riconsegnare alla commissione per la vigilanza sui bilanci il computo economico degli ultimi mesi. È tutto pronto, sta alla società decidere se inviare la Pec oggi o domani. Il verdetto si conoscerà a maggio. In ballo l’operatività di mercato. Lotito era riuscito a sbloccarlo per gennaio, fu aperto senza limiti dopo i divieti estivi. In estate i parametri erano tre, tutti sforati dalla Lazio. Da gennaio ne pesa solo uno, il costo del lavoro allargato. Rispetto all’ultimo controllo di novembre è cambiata la soglia da raggiungere: il valore dell’indicatore è passato da 0,8 a 0,7. Un limite ancora più stringente. Lotito era riuscito a sbloccare a gennaio perché la commissione aveva ratificato un dato leggermente inferiore rispetto allo 0,8 da raggiungere. La Lazio nel mercato invernale ha chiuso cessioni, al netto, per 56 milioni: 27 milioni per Guendouzi e 29 per Castellanos (incassi calcolati senza le percentuali di rivendita riconosciute a Marsiglia e New York City). Le plusvalenze sono state di 12 milioni per Guendo e 17 per Castellanos. Mandas è stato ceduto in prestito (2,5 milioni), l’obbligo scatta in caso di Champions del Bournemouth (più 17,5 milioni). Vecino è partito a titolo gratuito. Gli acquisti di Ratkov, Taylor, Przyborek e Motta hanno pesato per 13, 15, 4,5 e 1 milione. Totale 33,5 milioni. Maldini è arrivato in prestito con riscatto automatico fissato al raggiungimento dell’Europa League, peserebbe per 14 milioni. Il risparmio sugli ingaggi: Ratkov guadagna 1 milione, Taylor 1,4 milioni, Maldini 1,1, Motta 100 mila euro e Przyborek 500. Castellanos guadagnava 2,5 milioni, Guendouzi 2,3, Vecino 2 e Mandas 1,1.