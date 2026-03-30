Lazio, Cataldi e Basic ci provano. Infortunio Zaccagni, esami in programma

ROMA - Oggi la ripresa, ritrovo alle 14. La conta degli infortunati o dei recuperati spetta a Sarri . Aspetta notizie da Cataldi e Basic per rimpolpare il centrocampo. Il regista di ruolo e un regista adattabile. Il primo è reduce da uno stiramento, il secondo ha combattuto per due mesi con un’infiammazione di un tendine di un adduttore. I lavori posturali svolti negli ultimi giorni avrebbero dato effetti. Basic potrebbe tornare in gruppo domani. Patric sta meglio di tutti, può essere confermato a prescindere nel ruolo di play. Sarri spera di riavere Gila, out a Bologna , in corsa. Soffre da tempo per un fastidio al tendine rotuleo di un ginocchio, convive con un’infiammazione. Non desta preoccupazioni Motta , rientrato dall’under 21 nei giorni scorsi. Due le versioni: contusione e lombalgia. Mau conta di averlo sabato contro il Parma . L’alternativa è Furlanetto . Per Provedel , come Rovella , stagione finita.

Lazio, tra oggi e domani nuovi controlli per Zaccagni

Tra oggi e domani effettuerà nuovi controlli Zaccagni, ko col Milan, era il 15 marzo. I primi esami avevano certificato una «lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra», era il 18 marzo. Il muscolo vasto mediale è tra i 4 componenti del quadricipite femorale, fondamentale per l’estensione del ginocchio e la stabilità della rotula. Il muscolo vasto intermedio è situato profondamente nella parte anteriore della coscia, tra il vasto laterale e il mediale, coperto dal retto femorale. Lo stop era quantificato in 40 giorni. Zaccagni è considerato out per il match di Bergamo con l’Atalanta del 22 aprile, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Mattia non s’arrende mai. Sta lavorando in piscina, vuole aspettare i prossimi esami per avere un quadro definitivo dell’infortunio e dei tempi di rientro. Le possibilità di un recupero sono quasi nulle e le forzature mettono a rischio. È pur vero che è rimasta una sola vera partita.