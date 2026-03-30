Toh, chi si rivede: adesso Gigot spera nella prima convocazione di Sarri 

Tra campo e mercato si trova sempre Gigot. Fermo dall’estate per un problema ad una caviglia, operato a settembre. È stata lunga la riabilitazione e questa pausa potrebbe rilanciarlo. È nella lista del campionato, dunque convocabile e utilizzabile. Finora non è mai stato chiamato da Sarri, non è escluso che la convocazione arrivi nelle prossime partite. Sarebbe un centrale in più. Gigot è in scadenza nel giugno 2027, partirà in estate. Almeno ci spera. La società spera che trovi un po’ di spazio per poterlo piazzare nella prossima finestra. Gigot era arrivato in prestito oneroso da 500 mila euro, più riscatto obbligatorio per altri 500 mila euro e premi per un totale di 3,2 milioni. In tutto 4,2 milioni. Una parte di questi soldi si proverà a recuperarla. Gigot ha 32 anni, potrebbe avere mercato in Francia.