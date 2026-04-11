La Lazio a caccia della quinta: Sarri adesso vuole allungare la striscia positiva

ROMA - Il momento, almeno dal punto di vista dei risultati, è positivo. Ora serve conferma. La Lazio arriva alla sfida contro la Fiorentina con una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi: tre vittorie contro Sassuolo, Milan e Bologna, seguite dal pareggio contro il Parma. Un percorso che ha ridato fiducia e slancio, ma che chiede un ulteriore passo per trasformarsi in continuità vera. L’obiettivo adesso è restare imbattuti per cinque gare consecutive di Serie A , un traguardo che manca da inizio stagione.

Lazio, l'obiettivo di Sarri

Tra settembre e novembre, infatti, la squadra di Sarri aveva costruito una serie di sei partite senza sconfitte, con tre vittorie e tre pareggi. Da allora, però, la continuità si è interrotta più volte, alternando buoni risultati a frenate improvvise. Oggi il contesto è diverso, la Lazio sembra aver ritrovato equilibrio, sia nei risultati che nelle prestazioni, anche se il pareggio contro il Parma ha riacceso un campanello di allarme. A Firenze servirà certamente qualcosa in più. Non solo per allungare la striscia, ma per dare un segnale definitivo sulla maturità del gruppo in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.