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Sarri: "Sconfitta eccessiva. Il mio futuro? Sono poco preoccupato"

Sarri: "Sconfitta eccessiva. Il mio futuro? Sono poco preoccupato"

Il tecnico della Lazio: "Fino alla fine del campionato vogliamo fare partite vere e in larga parte lo abbiamo fatto anche stasera"
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FIRENZE - "Il gol subito è stato fortuito. Fino a quel momento la partita era completamente in mano a noi, come gestione e come palleggio. Noi abbiamo la responsabilità di aver concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto, però la partita l'abbiamo fatta sempre noi. La sconfitta, sinceramente, mi sembrava un po' eccessiva per quello che si è visto in campo". Lo ha detto a Dazn il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri al termine della gara di campionato fra Fiorentina e Lazio. "Per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio, vediamo: non sentiamo ancora niente, non so quali possano essere i programmi per il futuro. La stagione è stata devastante, solo nella preparazione di questa partita ci mancavano dieci giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno. E' stata una stagione tutta così, difficilissima. I problemi sono stati anche tanti altri. Per i programmi futuri, vedremo quello che avrà in mente la società e di conseguenza quello che avrà in mente io".

Sarri si prepara per la Coppa Italia

Parlando infine della ormai prossima gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia, Sarri ha concluso: "Recuperare i giocatori è sempre importante, però bisogna vedere in che condizioni ci arrivano. Essere guariti da un punto di vista clinico è diverso dall'essere in grande condizione. La speranza è di recuperarli in piena efficienza. Come ho già detto, fino alla fine del campionato vogliamo fare partite vere, e in larga parte lo abbiamo fatto anche stasera".

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