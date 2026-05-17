Pedro e la Lazio insieme più del Chelsea: il saluto all'Olimpico con un gol al derby per i tifosi

Il saluto commovente ai laziali, già avvenuto mercoledì. Ma un altro colpo d'autore può essere ancora in canna: Pedro medita l'ultimo timbro finale e l'ennesima rivincita. Gli sono rimaste due partite di Lazio e di campionato italiano, valgono decisamente di più i novanta minuti di oggi. La sua rivalità con la Roma si è accentuata anche dopo la sfida di Coppa Italia con l'Inter. È entrato in campo carichissimo, fischiato dai sostenitori nerazzurri per la doppietta siglata a San Siro nella penultima giornata della scorsa stagione. Era costata lo scudetto alla squadra di Inzaghi. Pedro è stato ammonito per un'entrata dura su Dimarco, poi nel finale è stato oggetto di scherno social dei tifosi giallorossi per la pallonata ricevuta sul volto da Luis Henrique.

Occasione derby per Pedro

Il forfait di Zaccagni aumenta le possibilità di impiego da parte di Sarri, a prescindere dalla scelta sulla titolarità o un ingresso in corsa. Sarà il derby di chiusura di Pedro. Nel primo disputato con la Lazio, il 26 settembre 2021 (3-2), aveva inaugurato le perle in biancoceleste. Scelse l'appuntamento top, destro all'angolino da fuori area su assist di Immobile. Esultanza sfrenata visto l'addio polemico avvenuto pochi mesi prima. Il terzo giocatore a segnare in un derby della capitale in Serie A con entrambe le maglie (prima di lui Selmonsson e Kolarov). Gli sgoccioli di Pedro sono un nettare da sfruttare fino all'ultimo istante. I precedenti con la Roma - 11 di cui 2 con il Chelsea - sono in totale equilibrio: 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dente avvelenato e affilato, Pedro sogna un gol alla Roma per concludere la carriera in copertina. Non ha mai nascosto la voglia di segnare all'ex squadra (stagione 2020-2021), a volte si è trasformata in nervosismo (il cartellino rosso nel recupero del 10 gennaio 2024, quarti di Coppa Italia). Sarri deve decidere quando e quanto utilizzarlo, se schierarlo dall'inizio come esterno sinistro oppure sganciarlo nella ripresa, valutando le mosse offensive dopo l'intervallo. Pedro non può garantire l'intero match allo stesso livello fisico, ma assicura esperienza e carattere.

Fine dell'avventura

Ha ricevuto l'ovazione dei laziali dopo la finale con l'Inter, ha contraccambiato gli applausi con le lacrime agli occhi. Momenti emozionanti pure per uno con il suo curriculum. Un riferimento per il gruppo. Si è legato all'ambiente con tutto se stesso, ha rappresentato un orgoglio in campo per i tifosi. Mercoledì sono diventate 207 le presenze complessive con la Lazio, ha superato quelle totalizzate con il Chelsea (206), solo con il Barcellona ne ha sommate di più (321). Una carriera sensazionale, c'è ancora un'occasione speciale per festeggiare prima dell'addio.