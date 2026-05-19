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martedì 19 maggio 2026
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La Lazio si prepara a dire addio a Pedro: il saluto d’onore, la targa e la maglia speciale contro il Pisa

Ultimi 90 minuti in biancoceleste per il campione spagnolo, che alla fine del campionato saluterà definitivamente il pubblico dell'Olimpico
Carlo Roscito
1 min
TagsPedroLazio-Pisa
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ROMA - Non ci sono obiettivi in palio, c'è comunque un appuntamento speciale in programma. Sabato sera il tributo d'onore a Pedro, quella con il Pisa sarà la sua ultima partita. La Lazio, in collaborazione con Fantacalcio, saluterà il campione con una targa e una maglia celebrative. Un momento che non vedrà la presenza dei tifosi, che concluderanno la propria stagione fuori dallo stadio per la contestazione nei confronti della società. Il loro ringraziamento, con tanto di lacrime da parte dello spagnolo, è già avvenuto al termine della finale di Coppa Italia con l’Inter.

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