Da Luis Alberto a Immobile: il commovente saluto degli ex compagni a Pedro: "Sei una leggenda"

Il messaggio di Immobile: "Sei una persona meravigliosa"

"Hai lasciato un grande ricordo nella Lazio e in tanti altri club", ha detto Pepe Reina. "Mi dispiace non essere al tuo fianco nella tua ultima gara, ma è stato un onore aver condiviso con te tanti momenti significativi: sei una leggenda del calcio", ha ribadito Vecino. Mentre Luis Alberto si è affidato ad un messaggio in spagnolo, Ciro Immobile ha usato parole toccanti per il suo ex compagno di reparto: "Pedrito, volevo augurarti il meglio, dirti che sei una persona meravigliosa. Oltre che un grandissimo campione, questo lo sanno tutti. Ma sei una persona fantastica e solo chi ti conosce veramente bene può dire una cosa del genere. Ti auguro il meglio, a te e alla tua famiglia. Ti mando un abbraccio grandissimo. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra Lazio. Un abbraccio grande".

Pedro: "Orgoglioso di tutto questo"

Pedro, dopo aver visto tutti i video, soffermandosi anche su quelli dei suoi familiari, ha risposto commosso: “Che bello, grazie per questa bella sorpresa. La verità è che mi ha fatto sentire l'emozione di tutta la gente, la mia famiglia, gli amici, e pure del futuro della Lazio. Ho visto tanti capitani lì, spero e auguro il meglio per tutti loro. Sicuramente sono in tanti che arriveranno in questa meravigliosa squadra e auguro che possano avere una splendida carriera qua e dare tutto come ho potuto fare io. Spero che arrivino tanti campioni. Sono emozionato pure per questi compagni di squadra: Vecino, Pepe Reina, Luis e tutti quanti che sono apparsi nel video. La verità è che è stato molto, molto speciale condividere lo spogliatoio con loro. Sono molto, molto orgoglioso di questo".